Momentive.ai
Momentive.ai Účtovník Platy

Priemerné Účtovník celkové odmeňovanie in United States v Momentive.ai sa pohybuje od $162K do $227K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Momentive.ai. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Priemerná celková odmena

$176K - $204K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$162K$176K$204K$227K
Bežný rozsah
Možný rozsah

$160K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Momentive.ai podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Účtovník v Momentive.ai in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $227,290. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Momentive.ai pre pozíciu Účtovník in United States je $162,350.

