Model N
Model N Platy

Platy Model N sa pohybujú od $72,611 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér programov na spodnej hranici až po $280,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Model N. Posledná aktualizácia: 9/13/2025

$160K

Produktový manažér
Median $280K
Softvérový inžinier
Median $137K
Ľudské zdroje
$236K

Právne
$256K
Manažérsky konzultant
$80.4K
Manažér programov
$72.6K
Manažér softvérového inžinierstva
$259K
Architekt riešení
$217K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Model N predstavuje Produktový manažér s ročnou celkovou odmenou $280,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Model N je $226,502.

