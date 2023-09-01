Adresár spoločností
MKS
MKS Platy

Platy MKS sa pohybujú od $72,081 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Hardvérový inžinier na spodnej hranici až po $241,080 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov MKS. Posledná aktualizácia: 10/20/2025

Softvérový inžinier
Median $94.5K
Hardvérový inžinier
$72.1K
Marketing
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Strojný inžinier
$73.6K
Optický inžinier
Median $110K
Produktový manažér
$241K
Projektový manažér
$174K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v MKS predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $241,080. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v MKS je $109,500.

