Adresár spoločností
Mixpanel
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Mixpanel Platy

Platy Mixpanel sa pohybujú od $41,790 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažérsky konzultant na spodnej hranici až po $353,723 pre Produktový dizajnér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Mixpanel. Posledná aktualizácia: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $242K
Obchodné operácie
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Obchodný rozvoj
$269K
Zákaznícky servis
$101K
Dátový vedec
$221K
Ľudské zdroje
$340K
Manažérsky konzultant
$41.8K
Marketingové operácie
$208K
Produktový dizajnér
$354K
Nábor zamestnancov
$180K
Predaj
$179K
Manažér softvérového inžinierstva
$254K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Mixpanel podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Mixpanel predstavuje Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $353,723. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mixpanel je $229,193.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Mixpanel

Súvisiace spoločnosti

  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • People.ai
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje