Mirantis Platy

Platy Mirantis sa pohybujú od $72,360 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér technických programov na spodnej hranici až po $213,180 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Mirantis. Posledná aktualizácia: 9/16/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $82.3K

Sieťový inžinier

Ľudské zdroje
$149K
Informačný technológ (IT)
$81.5K

Produktový manažér
$128K
Manažér programov
$129K
Predaj
$174K
Manažér softvérového inžinierstva
$129K
Architekt riešení
$213K
Manažér technických programov
$72.4K
Technický pisateľ
$98.5K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Mirantis predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $213,180. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mirantis je $128,186.

