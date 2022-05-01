Adresár spoločností
Minted
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Minted Platy

Platy Minted sa pohybujú od $138,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $171,855 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Minted. Posledná aktualizácia: 9/16/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $138K
Manažér obchodných operácií
$154K
Manažér softvérového inžinierstva
$172K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Minted is Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $171,855. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minted is $153,603.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Minted

Súvisiace spoločnosti

  • OfferUp
  • JCPenney
  • Zazzle
  • Rally Health
  • Postmates
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje