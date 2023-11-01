Adresár spoločností
Minor International
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Minor International Platy

Platy Minor International sa pohybujú od $10,256 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $37,978 pre Dátový analytik na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Minor International. Posledná aktualizácia: 9/16/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Účtovník
$10.3K
Administratívny asistent
$10.6K
Dátový analytik
$38K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Die bestbezahlte Position bei Minor International ist Dátový analytik at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $37,978. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Minor International beträgt $10,570.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Minor International

Súvisiace spoločnosti

  • Lyft
  • Snap
  • Coinbase
  • Intuit
  • Databricks
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje