Ministry Of Defence Platy

Platy Ministry Of Defence sa pohybujú od $60,300 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Administratívny asistent na spodnej hranici až po $80,697 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ministry Of Defence. Posledná aktualizácia: 9/16/2025

$160K

Administratívny asistent
$60.3K
Dátový analytik
$77.8K
Dátový vedec
$65.3K

Produktový manažér
$80.7K
Softvérový inžinier
$66.7K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Ministry Of Defence predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $80,697. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ministry Of Defence je $66,662.

