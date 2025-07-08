Adresár spoločností
Miniso
Miniso Platy

Platy Miniso sa pohybujú od $6,733 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $167,969 pre Dátový vedec na hornej hranici.

Dátový vedec
$168K
Predaj
$6.7K
Najlepšie platenú pozíciu v Miniso predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $167,969. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Miniso je $87,351.

