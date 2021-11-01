Adresár spoločností
Minecraft Platy

Platy Minecraft sa pohybujú od $125,625 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $150,750 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Minecraft. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Predaj
$151K
Softvérový inžinier
$126K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Minecraft predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $150,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Minecraft je $138,188.

