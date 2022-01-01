Adresár spoločností
MindTickle
MindTickle Platy

Platy MindTickle sa pohybujú od $14,439 v celkovom ročnom odmeňovaní pre IT špecialista in India na spodnej hranici až po $153,628 pre Copywriter in United States na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov MindTickle. Posledná aktualizácia: 11/27/2025

Softvérový inžinier
Median $46.9K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $79.1K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $102K

Copywriter
$154K
Úspech zákazníka
$86.6K
Dátový analytik
$29.8K
Ľudské zdroje
$31.6K
IT špecialista
$14.4K
Produktový dizajnér
$25.1K
Programový manažér
$65.7K
Projektový manažér
$89.4K
Príjmové operácie
$16.3K
Predaj
$105K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti MindTickle podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v MindTickle predstavuje Copywriter at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $153,628. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v MindTickle je $65,737.

Ďalšie zdroje

