MindsDB
MindsDB Platy

Platy MindsDB sa pohybujú od $125,134 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $214,200 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov MindsDB. Posledná aktualizácia: 11/26/2025

Ľudské zdroje
$125K
Softvérový inžinier
$214K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v MindsDB predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $214,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v MindsDB je $169,667.

