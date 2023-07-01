Adresár spoločností
Minds
Minds Platy

Mediánový plat Minds je $135,320 pre Dátový analytik . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Minds. Posledná aktualizácia: 11/26/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Dátový analytik
$135K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Minds predstavuje Dátový analytik at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $135,320. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Minds je $135,320.

Ďalšie zdroje

