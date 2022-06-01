Adresár spoločností
MillerKnoll
MillerKnoll Platy

Platy MillerKnoll sa pohybujú od $5,973 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $91,400 pre Strojný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov MillerKnoll. Posledná aktualizácia: 9/8/2025

Strojný inžinier
Median $91.4K

Výrobný inžinier

Produktový dizajnér
$6K
Produktový manažér
$78.1K

Predaj
$55.7K
Softvérový inžinier
$89.4K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v MillerKnoll predstavuje Strojný inžinier s ročnou celkovou odmenou $91,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v MillerKnoll je $78,108.

