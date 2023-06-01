Adresár spoločností
Mill
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Mill Platy

Platy Mill sa pohybujú od $167,160 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér programov na spodnej hranici až po $229,500 pre Právne na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Mill. Posledná aktualizácia: 9/8/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $172K
Právne
$230K
Strojný inžinier
$188K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Manažér programov
$167K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Mill הוא Právne at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $229,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mill הוא $180,219.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Mill

Súvisiace spoločnosti

  • LinkedIn
  • Amazon
  • PayPal
  • Lyft
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje