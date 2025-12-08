Adresár spoločností
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in China v miHoYo dosahuje CN¥556K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky miHoYo. Posledná aktualizácia: 12/8/2025

Mediánový balík
company icon
miHoYo
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Celkom za rok
$78K
Úroveň
L4
Základný plat
$58.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19.5K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v miHoYo?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Softvérový inžinier videohier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v miHoYo in China predstavuje ročnú celkovú odmenu CN¥1,089,671. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v miHoYo pre pozíciu Softvérový inžinier in China je CN¥537,641.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre miHoYo

Ďalšie zdroje

