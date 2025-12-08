Adresár spoločností
miHoYo
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

miHoYo Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in China v miHoYo sa pohybuje od CN¥1.34M do CN¥1.94M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky miHoYo. Posledná aktualizácia: 12/8/2025

Priemerná celková odmena

$213K - $247K
China
Bežný rozsah
Možný rozsah
$188K$213K$247K$272K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Dátový vedec príspevkovs v spoločnosti miHoYo na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v miHoYo?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový vedec ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v miHoYo in China predstavuje ročnú celkovú odmenu CN¥1,942,188. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v miHoYo pre pozíciu Dátový vedec in China je CN¥1,338,314.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre miHoYo

Súvisiace spoločnosti

  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • VGW
  • Bethesda Game Studios
  • Blizzard Entertainment
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mihoyo/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.