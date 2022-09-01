Adresár Spoločností
Midea Group
Midea Group Platy

Platový rozsah Midea Group sa pohybuje od $25,016 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $251,250 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Midea Group. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $92K
Dátový analytik
$49.4K
Finančný analytik
$54.9K

Priemyselný dizajnér
$41.9K
Strojný inžinier
$48.1K
Produktový manažér
$71.4K
Projektový manažér
$25K
Manažér softvérového inžinierstva
$251K
FAQ

The highest paying role reported at Midea Group is Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $251,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Midea Group is $52,147.

