MicroStrategy Platy

Platy MicroStrategy sa pohybujú od $107,100 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $320,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov MicroStrategy. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $320K
Administratívny asistent
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Obchodný analytik
$129K
Dátový vedec
$225K
Produktový dizajnér
$107K
Produktový manažér
$286K
Projektový manažér
$200K
Predaj
$209K
Predajný inžinier
Median $263K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v MicroStrategy predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $320,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v MicroStrategy je $208,950.

Ďalšie zdroje