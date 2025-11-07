Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in Greater Hyderabad Area v Microsoft sa pohybuje od ₹10.47M za year pre 64 do ₹22.15M za year pre 67. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Hyderabad Area dosahuje ₹13.28M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Microsoft. Posledná aktualizácia: 11/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
64
₹10.36M
₹6.09M
₹3.13M
₹1.14M
Principal EM
₹12.74M
₹7.05M
₹4.44M
₹1.26M
66
₹16.04M
₹8.17M
₹6M
₹1.87M
Senior Director
₹22.15M
₹9.87M
₹9.32M
₹2.95M
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
