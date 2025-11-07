Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in Greater Bengaluru v Microsoft sa pohybuje od ₹10.05M za year pre 64 do ₹15.88M za year pre 66. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹12.35M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Microsoft. Posledná aktualizácia: 11/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
64
₹10.05M
₹5.92M
₹3.13M
₹1M
Principal EM
₹12.96M
₹7.09M
₹4.65M
₹1.22M
66
₹15.88M
₹8.63M
₹5.95M
₹1.3M
Senior Director
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
