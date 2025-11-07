Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in Czech Republic v Microsoft sa pohybuje od CZK 2.75M za year pre 64 do CZK 5.29M za year pre 66. Mediánový yearný kompenzačný balík in Czech Republic dosahuje CZK 4.04M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Microsoft. Posledná aktualizácia: 11/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
