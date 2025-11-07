Adresár spoločností
Microsoft
  Platy
  Manažér softvérového inžinierstva

  Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

  Czech Republic

Microsoft Manažér softvérového inžinierstva Platy v Czech Republic

Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in Czech Republic v Microsoft sa pohybuje od CZK 2.75M za year pre 64 do CZK 5.29M za year pre 66. Mediánový yearný kompenzačný balík in Czech Republic dosahuje CZK 4.04M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Microsoft. Posledná aktualizácia: 11/7/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
64
Senior Manager
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
67
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Microsoft in Czech Republic predstavuje ročnú celkovú odmenu CZK 5,294,394. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Microsoft pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Czech Republic je CZK 3,202,596.

