Microsoft
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Raleigh-Durham Area

Microsoft Softvérový inžinier Platy v Raleigh-Durham Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Raleigh-Durham Area v Microsoft sa pohybuje od $156K za year pre 59 do $265K za year pre 65. Mediánový yearný kompenzačný balík in Raleigh-Durham Area dosahuje $180K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Microsoft. Posledná aktualizácia: 11/7/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SDE
59(Začiatočnícka úroveň)
$156K
$99.5K
$45K
$11K
60
$140K
$109K
$25.9K
$5.1K
SDE II
61
$169K
$128K
$26.1K
$15.3K
62
$188K
$137K
$28.3K
$22.8K
Zobraziť 9 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Sometimes a 5 year schedule



Zahrnuté pozície

iOS inžinier

Frontend softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Bezpečnostný softvérový inžinier

DevOps inžinier

Inžinier spoľahlivosti webu

Krypto inžinier

Softvérový inžinier virtuálnej reality

Systémový inžinier

Softvérový inžinier videohier

Advokát vývojárov

Výskumný vedec

AI výskumník

AI inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Microsoft in Raleigh-Durham Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $265,467. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Microsoft pre pozíciu Softvérový inžinier in Raleigh-Durham Area je $188,700.

