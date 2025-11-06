Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Taipei Area v Microsoft sa pohybuje od NT$1.85M za year pre 59 do NT$4.45M za year pre 64. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Taipei Area dosahuje NT$2.73M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Microsoft. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SDE
NT$1.85M
NT$1.5M
NT$237K
NT$111K
60
NT$2.46M
NT$1.9M
NT$393K
NT$164K
SDE II
NT$2.28M
NT$1.8M
NT$340K
NT$138K
62
NT$2.97M
NT$2.24M
NT$530K
NT$192K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu
iOS inžinier
Frontend softvérový inžinier
Inžinier strojového učenia
Backend softvérový inžinier
Full-Stack softvérový inžinier
Sieťový inžinier
Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)
Dátový inžinier
Produkčný softvérový inžinier
Bezpečnostný softvérový inžinier
DevOps inžinier
Inžinier spoľahlivosti webu
Krypto inžinier
Softvérový inžinier virtuálnej reality
Systémový inžinier
Softvérový inžinier videohier
Advokát vývojárov
Výskumný vedec
AI výskumník
AI inžinier