Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Oslo Region v Microsoft sa pohybuje od NOK 786K za year pre 60 do NOK 1.72M za year pre 65. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Oslo Region dosahuje NOK 1.01M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Microsoft. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 786K
NOK 665K
NOK 78.9K
NOK 42K
SDE II
NOK 876K
NOK 702K
NOK 113K
NOK 60.1K
62
NOK 1.05M
NOK 757K
NOK 185K
NOK 109K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu
iOS inžinier
Frontend softvérový inžinier
Inžinier strojového učenia
Backend softvérový inžinier
Full-Stack softvérový inžinier
Sieťový inžinier
Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)
Dátový inžinier
Produkčný softvérový inžinier
Bezpečnostný softvérový inžinier
DevOps inžinier
Inžinier spoľahlivosti webu
Krypto inžinier
Softvérový inžinier virtuálnej reality
Systémový inžinier
Softvérový inžinier videohier
Advokát vývojárov
Výskumný vedec
AI výskumník
AI inžinier