Softvérový inžinier odmeňovanie in Colombia v Microsoft sa pohybuje od COP 203.12M za year pre 60 do COP 347.34M za year pre 64. Mediánový yearný kompenzačný balík in Colombia dosahuje COP 325.09M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Microsoft. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SDE
COP --
COP --
COP --
COP --
60
COP 203.12M
COP 128.75M
COP 69.82M
COP 4.54M
SDE II
COP 268.65M
COP 159.43M
COP 94.82M
COP 14.41M
62
COP 285.27M
COP 202.13M
COP 69.6M
COP 13.54M
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
Sometimes a 5 year schedule
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu
iOS inžinier
Frontend softvérový inžinier
Inžinier strojového učenia
Backend softvérový inžinier
Full-Stack softvérový inžinier
Sieťový inžinier
Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)
Dátový inžinier
Produkčný softvérový inžinier
Bezpečnostný softvérový inžinier
DevOps inžinier
Inžinier spoľahlivosti webu
Krypto inžinier
Softvérový inžinier virtuálnej reality
Systémový inžinier
Softvérový inžinier videohier
Advokát vývojárov
Výskumný vedec
AI výskumník
AI inžinier