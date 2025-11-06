Adresár spoločností
Microsoft
  • Colombia

Microsoft Softvérový inžinier Platy v Colombia

Softvérový inžinier odmeňovanie in Colombia v Microsoft sa pohybuje od COP 203.12M za year pre 60 do COP 347.34M za year pre 64. Mediánový yearný kompenzačný balík in Colombia dosahuje COP 325.09M. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SDE
59(Začiatočnícka úroveň)
COP --
COP --
COP --
COP --
60
COP 203.12M
COP 128.75M
COP 69.82M
COP 4.54M
SDE II
61
COP 268.65M
COP 159.43M
COP 94.82M
COP 14.41M
62
COP 285.27M
COP 202.13M
COP 69.6M
COP 13.54M
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Microsoft podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Sometimes a 5 year schedule



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Microsoft in Colombia predstavuje ročnú celkovú odmenu COP 389,251,440. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Microsoft pre pozíciu Softvérový inžinier in Colombia je COP 302,710,479.

