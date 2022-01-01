Adresár spoločností
Micro Focus
Micro Focus Platy

Platy Micro Focus sa pohybujú od $13,046 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $229,140 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Micro Focus. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Softvérový inžinier
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Obchodný analytik
$126K
Dátový vedec
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Finančný analytik
$151K
Informačný technológ (IT)
$193K
Produktový dizajnér
$167K
Produktový manažér
$229K
Operácie príjmov
$49.1K
Predaj
$42.1K
Manažér softvérového inžinierstva
$123K
Architekt riešení
$159K
Manažér technických programov
$160K
Často kladené otázky

Micro Focus薪资最高的职位是Produktový manažér at the Common Range Average level，年度总薪酬为$229,140。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Micro Focus的年度总薪酬中位数为$124,063。

