MI-GSO
Hlavné poznatky
    O spoločnosti

    We are the world's largest global program and Project Management Consultancy. We also deliver Change Management services, PMaaS, Portfolio Management, Project & Program Delivery and PM Improvement.

    migso-pcubed.com
    Webstránka
    1991
    Rok založenia
    2,250
    Počet zamestnancov
    $500M-$1B
    Odhadované príjmy
    Sídlo

