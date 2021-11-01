Adresár spoločností
Metrolinx
Metrolinx Platy

Platy Metrolinx sa pohybujú od $54,608 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Finančný analytik na spodnej hranici až po $113,821 pre Stavebný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Metrolinx. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $76.5K
Obchodný analytik
$70.8K
Stavebný inžinier
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dátový analytik
$63.8K
Dátový vedec
$73.9K
Finančný analytik
$54.6K
Hardvérový inžinier
$101K
Manažérsky konzultant
$79.4K
Technický pisateľ
$79.1K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Metrolinx predstavuje Stavebný inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $113,821. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Metrolinx je $76,455.

Ďalšie zdroje