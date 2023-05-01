Adresár Spoločností
Metro
Metro Platy

Platový rozsah Metro sa pohybuje od $13,746 v celkovej kompenzácii ročne pre Predaj na spodnom konci do $143,715 pre Marketingové operácie na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Metro. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Administratívny asistent
$39.8K
Dátový vedec
$64.4K
Marketingové operácie
$144K

Produktový dizajnér
$74.1K
Produktový manažér
$115K
Projektový manažér
$16.4K
Predaj
$13.7K
Softvérový inžinier
$60.3K
Architekt riešení
$105K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Metro je Marketingové operácie at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $143,715. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Metro je $64,405.

