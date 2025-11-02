Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Mercury sa pohybuje od $132K za year pre IC1 do $293K za year pre IC4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $214K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercury. Posledná aktualizácia: 11/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
16.67%
ROK 1
16.67%
ROK 2
16.67%
ROK 3
16.67%
ROK 4
16.67%
ROK 5
16.67%
ROK 6
V spoločnosti Mercury podliehajú RSUs 6-ročnému harmonogramu vestingu:
16.67% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 6th-ROK (16.67% ročne)
7 years post-termination exercise window.