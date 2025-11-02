Adresár spoločností
Mercury
Mercury Analytik kybernetickej bezpečnosti Platy

Priemerné Analytik kybernetickej bezpečnosti celkové odmeňovanie v Mercury sa pohybuje od $203K do $276K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercury. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

$217K - $262K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$203K$217K$262K$276K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

16.67%

ROK 1

16.67%

ROK 2

16.67%

ROK 3

16.67%

ROK 4

16.67%

ROK 5

16.67%

ROK 6

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Mercury podliehajú RSUs 6-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 6th-ROK (16.67% ročne)

7 years post-termination exercise window.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti v Mercury predstavuje ročnú celkovú odmenu $276,467. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mercury pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti je $202,583.

