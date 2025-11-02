Adresár spoločností
Mercury
Mercury Predaj Platy

Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in United States v Mercury sa pohybuje od $71.3K do $101K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercury. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

$81K - $95.9K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$71.3K$81K$95.9K$101K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

16.67%

ROK 1

16.67%

ROK 2

16.67%

ROK 3

16.67%

ROK 4

16.67%

ROK 5

16.67%

ROK 6

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Mercury podliehajú RSUs 6-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 6th-ROK (16.67% ročne)

7 years post-termination exercise window.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Mercury in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $101,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mercury pre pozíciu Predaj in United States je $71,280.

