Produktový manažér odmeňovanie in United States v Mercury dosahuje $289K za year pre IC3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $230K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercury. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$289K
$210K
$79.3K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

16.67%

ROK 1

16.67%

ROK 2

16.67%

ROK 3

16.67%

ROK 4

16.67%

ROK 5

16.67%

ROK 6

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Mercury podliehajú RSUs 6-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 6th-ROK (16.67% ročne)

7 years post-termination exercise window.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Mercury in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $386,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mercury pre pozíciu Produktový manažér in United States je $240,870.

