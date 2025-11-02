Produktový dizajnér odmeňovanie in United States v Mercury dosahuje $280K za year pre IC4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $190K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercury. Posledná aktualizácia: 11/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
16.67%
ROK 1
16.67%
ROK 2
16.67%
ROK 3
16.67%
ROK 4
16.67%
ROK 5
16.67%
ROK 6
V spoločnosti Mercury podliehajú RSUs 6-ročnému harmonogramu vestingu:
16.67% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 6th-ROK (16.67% ročne)
7 years post-termination exercise window.
