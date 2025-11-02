Adresár spoločností
Mercury
Mercury Obchodný rozvoj Platy

Obchodný rozvoj odmeňovanie in United States v Mercury dosahuje $150K za year pre IC2. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercury. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

$169K - $193K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$149K$169K$193K$212K
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Harmonogram Vestingu

16.67%

ROK 1

16.67%

ROK 2

16.67%

ROK 3

16.67%

ROK 4

16.67%

ROK 5

16.67%

ROK 6

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Mercury podliehajú RSUs 6-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (16.67% ročne)

  • 16.67% nadobúda právoplatnosť v 6th-ROK (16.67% ročne)

7 years post-termination exercise window.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný rozvoj v Mercury in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $212,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mercury pre pozíciu Obchodný rozvoj in United States je $149,400.

