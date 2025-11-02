UX výskumník odmeňovanie in United States v Mercari dosahuje $173K za year pre MG3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $150K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercari. Posledná aktualizácia: 11/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Mercari podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.32% štvrťročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.32% štvrťročne)