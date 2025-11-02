Adresár spoločností
Mercari
Mercari UX výskumník Platy

UX výskumník odmeňovanie in United States v Mercari dosahuje $173K za year pre MG3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $150K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercari. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Mercari podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.32% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu UX výskumník v Mercari in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $198,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mercari pre pozíciu UX výskumník in United States je $163,333.

