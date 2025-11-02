Adresár spoločností
Mercari
  • Platy
  • Technický programový manažér

  • Všetky platy Technický programový manažér

Mercari Technický programový manažér Platy

Technický programový manažér odmeňovanie in United States v Mercari dosahuje $113K za year pre MG4. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercari. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

$190K - $216K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$165K$190K$216K$241K
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Mercari podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.32% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický programový manažér v Mercari in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $240,917. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mercari pre pozíciu Technický programový manažér in United States je $165,375.

