Technický programový manažér odmeňovanie in United States v Mercari dosahuje $113K za year pre MG4. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercari. Posledná aktualizácia: 11/2/2025
Priemerná celková odmena
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Mercari podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.32% štvrťročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.32% štvrťročne)