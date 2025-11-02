Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in Japan v Mercari dosahuje ¥32.71M za year pre MG6. Mediánový yearný kompenzačný balík in Japan dosahuje ¥16.36M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercari. Posledná aktualizácia: 11/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Mercari podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.32% štvrťročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.32% štvrťročne)