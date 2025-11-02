Adresár spoločností
Mercari
Mercari Manažér softvérového inžinierstva Platy

Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in Japan v Mercari dosahuje ¥32.71M za year pre MG6. Mediánový yearný kompenzačný balík in Japan dosahuje ¥16.36M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercari. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Mercari podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.32% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Mercari in Japan predstavuje ročnú celkovú odmenu ¥35,846,073. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mercari pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Japan je ¥17,718,322.

