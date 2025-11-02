Adresár spoločností
Mercari
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Ľudské zdroje

  • Všetky platy Ľudské zdroje

Mercari Ľudské zdroje Platy

Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in India v Mercari sa pohybuje od ₹4.18M do ₹5.82M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercari. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

₹4.48M - ₹5.28M
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.82M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 2 ďalších Ľudské zdroje príspevkovs v spoločnosti Mercari na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Mercari podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.32% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Ľudské zdroje ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Mercari in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,824,642. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mercari pre pozíciu Ľudské zdroje in India je ₹4,181,794.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Mercari

Súvisiace spoločnosti

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje