Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in Japan v Mercari sa pohybuje od ¥8.22M do ¥11.45M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercari. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Bežný rozsah
Možný rozsah
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Mercari podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.32% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Mercari in Japan predstavuje ročnú celkovú odmenu ¥11,448,013. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mercari pre pozíciu Dátový vedec in Japan je ¥8,219,087.

