Mercari
Mercari Business analytik Platy

Priemerné Business analytik celkové odmeňovanie in United States v Mercari sa pohybuje od $210K do $293K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercari. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

$225K - $265K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$210K$225K$265K$293K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Mercari podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.32% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v Mercari in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $292,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mercari pre pozíciu Business analytik in United States je $210,000.

