Mendix
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Mendix Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Netherlands v Mendix dosahuje €76.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mendix. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
company icon
Mendix
Senior Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Celkom za rok
€76.7K
Úroveň
Senior Software Engineer
Základný plat
€76.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Mendix in Netherlands predstavuje ročnú celkovú odmenu €88,638. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mendix pre pozíciu Softvérový inžinier in Netherlands je €75,369.

Ďalšie zdroje