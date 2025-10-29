Adresár spoločností
Mendix
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

Mendix Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in Netherlands v Mendix dosahuje €81.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mendix. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
company icon
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
Celkom za rok
€81.6K
Úroveň
hidden
Základný plat
€77.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.9K
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Mendix in Netherlands predstavuje ročnú celkovú odmenu €137,034. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mendix pre pozíciu Produktový manažér in Netherlands je €81,593.

Odporúčané pozície

