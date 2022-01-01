Adresár Spoločností
Mendix
Mendix Platy

Platový rozsah Mendix sa pohybuje od $56,385 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový analytik in Netherlands na spodnom konci do $195,975 pre Marketing in United States na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Mendix. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $93.5K

Full-stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $93.9K
Produktový dizajnér
Median $72K

Obchodný analytik
$95.2K
Dátový analytik
$56.4K
Marketing
$196K
Manažér softvérového inžinierstva
$93.6K
Architekt riešení
$96.7K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Mendix je Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $195,975. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Mendix je $93,733.

Ďalšie zdroje