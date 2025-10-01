Adresár spoločností
Mend
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Tel Aviv Metropolitan Area

Mend Softvérový inžinier Platy v Tel Aviv Metropolitan Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Tel Aviv Metropolitan Area v Mend dosahuje ₪456K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mend. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Mend
Software Engineer
hidden
Celkom za rok
₪456K
Úroveň
L3
Základný plat
₪456K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
11+ Roky
Aké sú kariérne úrovne v Mend?

₪561K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Mend in Tel Aviv Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪670,551. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mend pre pozíciu Softvérový inžinier in Tel Aviv Metropolitan Area je ₪375,908.

