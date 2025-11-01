Adresár spoločností
Melio Payments
Melio Payments Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in Israel v Melio Payments dosahuje ₪597K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Melio Payments. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Mediánový balík
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Celkom za rok
₪597K
Úroveň
-
Základný plat
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Melio Payments?
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Melio Payments podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Melio Payments in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪647,996. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Melio Payments pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Israel je ₪584,965.

Ďalšie zdroje