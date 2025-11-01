Adresár spoločností
Melio Payments
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Finančný analytik

  • Všetky platy Finančný analytik

Melio Payments Finančný analytik Platy

Priemerné Finančný analytik celkové odmeňovanie in Israel v Melio Payments sa pohybuje od ₪202K do ₪288K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Melio Payments. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemerná celková odmena

₪232K - ₪271K
Israel
Bežný rozsah
Možný rozsah
₪202K₪232K₪271K₪288K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Finančný analytik príspevkovs v spoločnosti Melio Payments na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Melio Payments podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Finančný analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Finančný analytik v Melio Payments in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪288,493. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Melio Payments pre pozíciu Finančný analytik in Israel je ₪202,192.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Melio Payments

Súvisiace spoločnosti

  • DoorDash
  • Databricks
  • Snap
  • Microsoft
  • Amazon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje