Meituan
Meituan Projektový manažér Platy

Priemerné Projektový manažér celkové odmeňovanie in China v Meituan sa pohybuje od CN¥997K do CN¥1.42M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Meituan. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v Meituan in China predstavuje ročnú celkovú odmenu CN¥1,418,118. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Meituan pre pozíciu Projektový manažér in China je CN¥997,490.

