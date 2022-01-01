Adresár Spoločností
Meijer Platy

Platový rozsah Meijer sa pohybuje od $100,500 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodné operácie na spodnom konci do $180,900 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Meijer. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Dátový vedec
Median $127K
Softvérový inžinier
Median $106K
Obchodné operácie
$101K

Dátový analytik
$132K
Produktový dizajnér
$123K
Produktový manažér
$147K
Manažér softvérového inžinierstva
$173K
Architekt riešení
$181K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Meijer je Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $180,900. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Meijer je $129,169.

Ďalšie zdroje